Il capogruppo dei Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Ravenna, Alberto Ferrero, ha presentato un’interrogazione al sindaco, chiedendo l’asfaltatura e la messa in sicurezza di via Marabina.

Ecco il testo completo della sua interrogazione:

“Al Sindaco del Comune di Ravenna

Interrogazione con risposta in Consiglio comunale

Via Marabina quando verrà resa più sicura?

Premesso che

La nostra città non è nota per avere strade dall’asfaltatura perfetta, anzi, purtroppo la gran parte di esse è caratterizzata dall’avere il fondo sconnesso.

Rilevato che

Fra le strade che rientrano in questa categoria risulta esserci la via Marabina, la quale da un po’ di tempo a questa parte non è percorsa solo dal traffico automobilistico di chi da Ravenna intende raggiungere lido di Dante, ma vede anche una importante presenza di mezzi pesanti. La strada, infatti, serve a raggiungere la cava Bosca, luogo in cui viene portata la sabbia ed i fanghi provenienti dagli scavi nel Candiano.

Considerato che

Durante il trasporto, la carreggiata, già di per sé pericolosa per il manto stradale sempre più sconnesso, viene resa scivolosa dall’argilla che, percolando dai cassoni, crea una patina che rende la strada una pista da pattinaggio.

Visto che

Ad oggi nonostante le tante segnalazioni si è provveduto soltanto a posizionare cartelli indicanti la strada sdrucciolevole ed ad abbassare il limite di velocità.

Si chiede

Quali azioni intenda svolgere l’amministrazione per rendere meno pericolosa la strada.

Quando si provvederà ad una sua riasfaltatura.”

Alberto Ferrero

Capogruppo Fratelli d’Italia

Comune di Ravenna