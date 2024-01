Verificare che i lavori di ristrutturazione della piazza giardino Ricci, a Massa Lombarda, siano conformi a tutte le normative vigenti, soprattutto in materia di barriere architettoniche. A chiederlo, con un’interrogazione, è stata la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti.

Alla consigliera oggi risponde il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi: “Apprendiamo con stupore dell’interrogazione di una consigliera regionale di Fratelli d’Italia per “verificare che i lavori di ristrutturazione della piazza giardino Ricci siano conformi…”.

Il pressapochismo, l’assenza di nozioni di base su questo importante progetto realizzato nella nostra città denotano l’assenza di conoscenze oggettive, la volontà di denigrare e di non aver rispetto per le nostre comunità, per le istituzioni e per chi, quotidianamente, s’impegna a favore del nostro futuro.

Nello specifico, l’imbarazzante e dozzinale ricostruzione della consigliera (che palesa la non conoscenza del territorio e dei fatti) fa il paio con le altrettanto approssimative e strumentali considerazioni che i due consiglieri comunali di Massa Lombarda organici al partito della presidente del Consiglio sistematicamente propongono, evidenziando (nella migliore delle ipotesi) scarsa o assente cultura istituzionale e inadeguata preparazione, che è sotto gli occhi di tutti e che l’intero consiglio comunale con senso di responsabilità evidenzia ad ogni occasione.

Infatti le considerazioni della consigliera regionale di Fratelli d’Italia altro non sono che la fotocopia di quesiti a cui l’Amministrazione Comunale e il nostro Consiglio comunale hanno sempre corrisposto con serietà e tempestività.

E’ altresì fantasioso affermare che “la ristrutturazione prevede la trasformazione della piazza in una sorta di parco con fontane, piazzette, percorsi pedonali e un parcheggio per circa 60 auto”. Si tratta di un intervento che, citando gli atti, ha riguardato “AREE COMMERCIALI NATURALI, SISTEMA DELLE PIAZZE E COLLEGAMENTI DEL CENTRO STORICO: PIAZZA U.RICCI”. Era sufficiente documentarsi, gli atti sono a disposizione di tutti da oltre 2 anni.”

Il sindaco Bassi prosegue: “Altra considerazione avanzata dalla consigliera di Fratelli d’Italia che non corrisponde al vero riguarda “…dopo una proroga relativa all’inizio dei lavori l’importo dei lavori è aumentato”.

L’importo è aumentato in quanto è stato recepito il nuovo prezziario regionale delle opere pubbliche in vigore dall’1/8/2022, con i lavori affidati successivamente (10/8/2022) con determina del responsabile del procedimento, anche in questo caso (ovviamente) nel rispetto della normativa.

Inoltre non corrisponde al vero neppure che ci sia stato “lo stralcio di uno stallo per disabili”, in quanto gli standard di parcheggi al servizio di persone disabili sono rispettati come impongono le norme a tal proposito.”

Il sindaco di Massa Lombarda conclude: “Stupisce, in definitiva, al di là della mancanza di preparazione, dedizione, studio delle situazioni da parte dei consiglieri comunali di Massa Lombarda che militano in Fratelli d’Italia, l’assenza totale di rispetto per la professionalità, l’impegno, la competenza e la passione con cui ci siamo avvicinati a questa opera così importante e attesa dai nostri concittadini.

Il progetto è stato condiviso, concertato con le associazioni di categoria di commercianti e artigiani con cui abbiamo siglato una convenzione specifica, ha ricevuto il parere positivo della Soprintendenza, è stato illustrato (senza alcuna considerazione negativa) al Consiglio Comunale, il Flyer del progetto e delle fasi operative è stato consegnato ad operatori economici e residenti e siamo sempre stati, a partire dal sottoscritto come impone il ruolo e il buon senso, in ascolto e attenti ad eventuali suggerimenti, critiche costruttive, proposte.”

Alla consigliera regionale ha risposto anche la parigrado del Partito Democratico Mirella Dalfiume: “Ritengo che in un colpo solo la Consigliera Evangelisti stia cercando di mettere in discussione l’ottimo lavoro fatto da Regione, Unione dei Comuni, Comune di Massa Lombarda e da tutti gli altri soggetti coinvolti, a partire da Soprintendenza, associazioni di categoria.

Piazza Umberto Ricci, che per noi massesi è la “piazza del monumento”, attendeva questo intervento da alcuni decenni. Per il suo valore storico, la posizione in centro storico, la presenza di un’area verde, non era semplice portare a sintesi le varie esigenze di fruibilità, mobilità e sosta, mantenimento del verde e riduzione della superficie impermeabilizzata. Senza dimenticare la presenza di quel simbolico monumento ai caduti, inaugurato nel 1950 e dedicato ai 50 partigiani e antifascisti massesi. Come sempre succede, anche per interventi meno visibili e impattanti, il risultato può piacere o meno: sta nelle cose.

Qui siamo abituati a rispettare regole e procedure, e non dubito che l’amministrazione comunale di Massa Lombarda, il sindaco e la sua giunta, il consiglio comunale e la struttura tecnica dell’Unione dei Comuni le abbiano rispettate anche in questo caso.

Ma siamo in campagna elettorale e comprendo che ogni pretesto diventa buono per sollevare polveroni”.