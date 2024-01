La Romagna il territorio più sicuro per i pedoni nel 2023, ma non per i ciclisti. Sono i dati dell’Asaps, il portale della sicurezza stradale che ha monitorato i dati relativi agli incidenti mortali con vittima l’utenza deboli avvenuti nell’ultimo anno in Italia. Statistiche che non restituiscono la reale fotografia di un territorio, ma che comunque sono necessarie per intraprendere alcune riflessioni.