Tre arresti in meno di una settimana da parte della Polizia di Stato dopo altrettante segnalazioni di Codice Rosso. Lo rende noto la Questura di Ravenna, attraverso un comunicato. In particolare è stato rintracciato e poi arrestato un soggetto per aver trasgredito il divieto di avvicinamento alla propria compagna. Negli ultimi giorni le altre due misure di restrizione eseguite in stato di flagranza: una per stalking nei confronti di un cittadino italiano che minacciava ripetutamente la moglie, mentre l’altra a carico di un soggetto straniero che aveva maltrattato e aggredito la moglie, salvo poi prendersela con i poliziotti intervenuti per arrestarlo.

Dall’inizio dell’anno la Polizia evidenzia come l’attività in materia di contrasto alla violenza di genere sia stata intenssa. Oltre alle udizioni protette svolte dagli organi investigativi – Squadra Mobile e Commissariati – di persone vulnerabili al fine di chiarire le dinamiche violente e mettere in sicurezza le vittime, sono stati avviati diversi procedimenti amministrativi finalizzati all’adozione della misura di ammonimento, adottata dal Questore per violenze fisiche e psicologiche.