Dal 14 al 16 aprile la 14^ edizione di Agririolo, la fiera dell’agricoltura di Riolo Terme

Appuntamento con la Fiera dell’Agricoltura a Riolo Terme nel fine settimana. Festa al via nel pomeriggio di venerdì, poi sabato e domenica due giornate piene grazie al programma di eventi ideato da FAT Agri. 50 gli espositori specializzati in agricoltura che si ritroveranno per promuovere le novità tecnologiche del settore. Si parlerà anche di sicurezza, sia dal punto di vista dell’ambiente, sia dal punto di vista lavorativo, sia da un punto di vista di primo soccorso. Un occhio anche al passato, con i trattori d’epoca e poi l’asta, con la messa in vendita di una quarantina di vitelli da ristallo.