Il Grande Teatro di Lido Adriano apre il Ravenna Festival 2023

Dopo neanche un anno dal lancio dell’iniziativa, Il Grande Teatro di Lido Adriano del Cisim farà il suo debutto in scena, aprendo l’edizione 2023 del Ravenna Festival. Oltre duecento persone di ogni età e provenienza, per lo più attori non professionisti, porteranno in scena il poema persiano “Il verbo degli uccelli” sotto la guida di Luigi Dadina, di Tahar Lamri e dei direttori dei laboratori del centro culturale

Sono sette infatti i laboratori che da dicembre lavorano alla preparazione dello spettacolo che sarà in scena dal 28 maggio al 2 giugno: vi partecipano adulti, bambini, universitari, immigrati, lavoratori, disoccupati e giovani artisti. Fra loro anche persone che in questi anni, dal 1998, hanno orbitato attorno alle tante iniziative del Cisim