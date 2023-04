Sono partiti tre importanti lavori di riqualificazione e rigenerazione di spazi del centro storico di Massa Lombarda. Il primo, dal costo complessivo di 303mila euro, riguarda piazza U.Ricci, il secondo è la realizzazione della pista ciclabile in via Martiri della Libertà, mentre il terzo è l’attuazione di un attraversamento pedonale

Il cantiere più rilevante riguarda piazza U. Ricci, dov’è ospitato anche il monumento ai Caduti.

Oggetto di finanziamento da parte della Regione (L.R.41/97), i lavori il cui costo complessivo è di 303 mila euro miglioreranno la possibilità di fruizione della piazza oltre a renderla realmente il “giardino del centro storico”, con spazi per passeggiare, fermarsi in mezzo al verde e la possibilità di creare eventi.

I lavori, oggetto di una convenzione siglata a suo tempo tra Amministrazione Comunale e associazioni di categoria di commercianti e artigiani, hanno avuto il parere positivo da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.

Come richiesto dagli interessati, residenti e attività economiche, i posti disponibili per il parcheggio e carico-scarico merci resteranno inalterati con una migliore e più funzionale disposizione. Anche la viabilità saprà rispondere ancora meglio alle necessità dell’utenza.

Il secondo cantiere è relativo al progetto che prende il nome di “Bike to work”. Nello specifico si realizzerà un percorso ciclo-pedonale protetto da via Martiri su via della Repubblica, a ridosso del centro storico.

In questo caso l’Amministrazione Comunale è riuscita ad accedere ad un finanziamento di 45 mila euro, che copre il 70% di opere per complessivi 65 mila euro.

Inoltre sarà migliorata e messa in ulteriore sicurezza la viabilità per le utenze “deboli”, con la realizzazione su via della Repubblica di un attraversamento pedonale sulla base di quanto consentito dal Codice della Strada.

Il sindaco Daniele Bassi dichiara: “finalmente prendono il via questi lavori attesi da tempo. Ringrazio la nostra rinnovata struttura tecnica che, con impegno e competenza, ha saputo colmare alcuni ritardi accumulati negli ultimi 2/3 anni per offrire spazi importanti e decorosi alla città che diventeranno ancor più il riferimento principale del nostro Centro Storico.

Come Amministrazione comunale ci siamo impegnati per ottenere i finanziamenti da parte della Regione (complessivamente 250 mila euro assegnati sui 370 mila necessari), cifra importante che ridarà nuovo impulso a spazi vitali per i nostri concittadini”.