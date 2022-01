Tamponi di fine quarantena o isolamento: da oggi nuove regole per chi non ha sintomi | VIDEO

Cambiano le modalità in Emilia-Romagna per i tamponi di fine quarantena e di fine isolamento per le persone asintomatiche. Sono infatti in vigore da oggi le nuove norme che consentono solo alle persone asintomatiche di rivolgersi alle farmacie convenzionate per sottoporsi ai tamponi antigenici. La decisione è stata presa per ridurre gli accessi ai drive through in un periodo di sofferenza nei vari presidi del territorio dovuto all’esplosione dei contagi che ha portato alla formazione di lunghe code, anche di oltre 6 ore, per i tamponi.

L’accesso al drive through per il tampone di fine isolamento o quarantena può avvenire solo attraverso la richiesta del Medico di Medicina Generale o dei Servizi di Igiene Pubblica e non è consentito l’accesso diretto.