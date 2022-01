Movs, nuova interrogazione di Alessio Grillini, capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale. Il documento presentato in vista del prossimo consiglio comunale parte da alcune segnalazioni di disagi lamentanti durante il periodo delle festività natalizie. Si aggiunge anche una segnalazione odierna: col riprendere della consueta attività lavorativa, un malfunzionamento dei sistemi degli uffici di Movs, ha portato a non poter fornire il servizio ai cittadini: “A tutto c’è sempre una spiegazione, sicuramente gli imprevisti lavorando capitano, ma all’avvicinarsi del nuovo bando per la gestione della sosta, credo sia d’obbligo tenere conto di tutto questo” spiega Grillini.

Il testo dell’interrogazione:

“Premesso che:

Nelle giornate pre natalizie la app di Movs è andata in continuo tilt, non permettendo a tantissimi utenti intenti a vivere il centro storico per le festività di farlo serenamente

Considerato che:

Il natale è un evento importantissimo, per quanto riguarda l’indotto per le attività commerciali del centro, per quanto riguarda l’investimento che fa il comune abbellire ogni angolo, e per quanto riguarda anche il semplice desiderio di ogni cittadino di poter vivere l’atmosfera del natale nel proprio centro storico

Il fatto che la app, nonostante le segnalazioni dell’ultimo anno, sia andata continuamente in tilt, non ha dato il supporto sperato per incentivare la sosta in questo periodo così atteso e delicato