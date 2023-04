Le richieste di Confartigianato, CNA, Confcommercio e Confesercenti per il futuro della Bassa Romagna

Un documento programmatico per i futuri sindaci della Bassa Romagna da parte di Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti. Nel 2024 infatti in quasi tutti i comuni della Bassa Romagna verranno rinnovate le giunte e i consigli comunali. Per questo motivo le quattro associazioni di categoria hanno presentato agli attuali primi cittadini una serie di richieste di interventi per i centri storici, per le aree artigianali-industriali, chiedendo progetti per migliorare l’attrattività turistica, potenziare la digitalizzazione, contrastare l’abusivismo. Chiedendo infine investimenti per migliorare il welfare e favorire la conciliazione casa-lavoro e progetti per avvicinare il mondo della scuola alla realtà lavorativa. Programmi da impostare nell’ultimo anno di mandato dei sindaci, per poi essere portati avanti dalle future amministrazioni. Grande attesa anche per il Piano Urbanistico Generale.