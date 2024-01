Solovolley Imola 0

Fenix Energia Faenza 3

(21-25; 24-26; 15-25)

IMOLA: Montebugnoli 4, Trigari ne, Bacci (L1), Falconi ne, Mongardi 7, Gherardi 6, Resta 7, Di Paolantonio 5, Ciaccioni (L2), Costi, Liverani, Cazzola 6. All.: Giacomoni

FAENZA: Alberti 17, Bertoni 7, Solaroli 2, Francesconi 7, Gorini 8, Betti 1, Emiliani 3, Baldani 2, Cavallari 5, Guardigli 2, Maines 3, Seganti (L1), Zoli (L2). All.: Manca

NOTE.

Punti in battuta: IM: 4, FA: 3;

Errori in battuta: IM: 5, FA: 7;

Muri: IM: 4, FA: 7.

La Fenix Energia si laurea ‘Campione d’Inverno. Le faentine chiudono il girone d’andata con la vittoria per 3-0 sul campo del Solovolley Imola e approfittano del ko della capolista Rainbow Forlimpopoli in casa delle Portuali Ravenna (2-3), scavalcandola in vetta. Ora le manfrede sono prime con un punto di vantaggio sulle inseguitrici.

Primo set da brividi per la Fenix Energia. Le faentine impongono subito il loro gioco portandosi sul 21-13, ma proprio nel momento più difficile, Imola recupera fino al 21-23. Le ospiti non perdono lucidità e piazzano la zampata chiudendo i conti sul 25-21. Molto combattuto è anche il secondo, con Faenza che prova a spezzare l’equilibrio andando sul 24-21, non facendo però i conti con la reazione di Imola che annulla tre set point impattando sul 24-24. Ancora una volta la Fenix Energia mantiene la freddezza e si aggiudica la frazione 26-24. Di marca faentina è invece il terzo set. La Fenix Energia è attenta in difesa e micidiale in attacco toccando il 23-13, vantaggio gestito poi fino al 25-15 finale.

La Fenix Energia ritornerà in campo giovedì 18 gennaio alle 21.15 in casa delle Portuali Ravenna, gara che inaugurerà il girone di ritorno.