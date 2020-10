Mancata firma del contratto nazionale: protesta dei sindacati alla Tampieri. Possibili altri picchetti in provincia

Picchetto di protesta dei sindacati nella mattinata di venerdì davanti allo stabilimento Tampieri a Fenza. La mobilitazione è stata dichiarata in tutte le aziende che non hanno aderito al rinnovo del contratto nazionale dell’industria alimentare per il periodo 2019-2023. Quella di venerdì potrebbe non essere l’unica manifestazione da parte dei sindacati in provincia di Ravenna. Entro fine mese, infatti, le imprese del territorio potrebbero sottoscrivere in forma privata il nuovo contratto nazionale. In caso di mancata firma, i picchetti potrebbero quindi ripetersi.