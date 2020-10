“L’accordo del 31 luglio 2020 tra ANCIT, ASSOBIRRA, UNIONFOOD – associazioni di settore – e FAI, FLAI, UILA – sigle sindacali -, non può essere considerato il rinnovo del contratto collettivo di tutto il settore, ma un accordo che interessa le sole aziende aderenti alle 3 associazioni firmatarie” con una nota stampa il gruppo Tampieri risponde ai sindacati che oggi hanno organizzato una protesta di fronte allo stabilimento faentino.

Pertanto, il rinnovo del CCNL dell’industria alimentare, che era giunto vicino alla conclusione, deve essere ancora ultimato secondo l’azienda manfreda.

“FEDERALIMENTARE e le 10 associazioni industriali – ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOCARNI, ASSOLATTE, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA e ASSITOL, della quale l’azienda Tampieri fa parte, hanno chiesto a FAI, FLAI, UILA di riprendere il negoziato e proseguire la trattativa, nell’obiettivo di giungere ad un accordo di rinnovo, che sappia valorizzare i lavoratori e al tempo stesso la produttività e competitività aziendale.

Il sindacato, come peraltro ribadito dalle affermazioni pubblicate sulla stampa, non si rende disponibile ad un confronto e si è assunto di fatto, la responsabilità di lasciare scoperto contrattualmente oltre il 70% dei lavoratori alimentaristi.

Invece, grazie agli accordi-ponte firmati a maggio da tutte le 13 associazioni, i lavoratori sono coperti economicamente per tutto il 2020 ed oltre, visto che il prossimo aumento dell’accordo di settore siglato dalle sole tre associazioni del 31 luglio, decorrerà da settembre 2021″.

“Durante il lockdown abbiamo assistito ad una drastica riduzione dei consumi, considerando che l’HORECA (hotel, ristoranti e catering) rappresenta il 30% degli utilizzi alimentari complessivi. Segnali negativi giungono anche dall’export, il primo semestre 2020 infatti ha visto anche una riduzione del 16,4% degli scambi dell’olio di girasole.” afferma Carlo Tampieri, presidente di una sezione di ASSITOL.

“Resilienza è la parola d’ordine. Per le aziende, è essenziale mantenere le posizioni sui due fronti caldi: tutela della salute e tenuta economica. In tal senso, il settore auspica il dialogo con tutti i suoi interlocutori. La collaborazione con tutta la filiera e con le istituzioni è l’unico strumento valido per disegnare insieme la ripresa” conclude Tampieri.