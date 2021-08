cStavolta non succederà come nel 2016 quando furono presentate due liste e il vertice nazionale le scomunicò entrambe. Anche in questa occasione c’erano sempre due cordate in lizza, ma una ha vinto e l’altra ha perso. Perciò il simbolo dei Cinque Stelle il 3 e 4 ottobre sarà sulla scheda. E Gallonetto sarà capolista MoVimento 5 Stelle Ravenna.”