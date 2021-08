Morti sulle strade, Emilia-Romagna ancora in cima alle statistiche

Nei primi 6 mesi del 2021 l’Emilia-Romagna è in cima alla classifica degli incidenti plurimortali, gli incidenti stradali con due o più vittime. 8 i casi monitorati dall’Osservatorio di Asaps, il portale della sicurezza stradale. Davanti all nostra regine solo la Sicilia con 9 schianti. A pari dell’Emilia-Romagna la Puglia. Una statistica che riprende i dati resi noti dall’Osservatorio regionale dell’Emilia-Romagna in merito alla sicurezza stradale. Nel 2019, in regione, il numero degli incidenti e dei feriti, rispetto al 2018, si è mantenuto costante, mentre è cresciuto dell’11,4 % il numero dei decessi.