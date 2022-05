Sabato 7 maggio, alle ore 11, il Caffè Letterario ospita l’etnologo e poeta Giuseppe Bellosi. Il fusignanese presenterà la raccolta di poesie “Smaris” nella Sala Codazzi della Biblioteca Trisi. A introdurre l’incontro ad ingresso libero sarà Loris Rambelli.

Giuseppe Bellosi è nato a Maiano nuovo di Fusignano nel 1954. Studioso di folklore e antropologia culturale, si occupa della documentazione e dello studio dei dialetti, della letteratura dialettale e delle tradizioni popolari della Romagna, alla cui conoscenza ha contribuito sia con ricerche sul campo in tutto il territorio romagnolo sia attraverso articoli e libri. A tale attività ha affiancato la ricerca poetica.

La raccolta “Smaris” è costituita da una cernita tratta da opere personali uscite in un arco di tempo pluridecennale. La poesia di Bellosi piega la sua liricità in un canto sospeso tra nostalgia di luoghi e tempi perduti non però con chiusure intimistiche, né con rimandi retorici. Forte, anche se non tragico, è in lui il senso della caducità del tutto, del fluire inarrestabile dei giorni, delle stagioni che rimandano alla dimensione interiore dell’uomo odierno, spesso disorientato e smarrito come suona il titolo di questa antologia.

In “Smaris” i luoghi non sono più gli stessi dell’infanzia del poeta e molte persone che ha conosciuto e con le quali ha condiviso esperienze di vita, non ci sono più. Allora resta il rifugio della memoria in un canto poetico che un poco consoli.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine Della Corte con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it