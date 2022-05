“Dalla vigilia di Natale a causa di tentativo di rapina che ha provocato danni alla struttura, l’Ufficio Postale situato in viale Tritone a Pinarella risulta chiuso.

Successivamente a quella data, con apposito cartello collocato all’ingresso, era stata promessa la riapertura inizialmente a marzo 2022, successivamente posticipata ad aprile 2022 e infine spostata ulteriormente di un mese.

Proroghe alle quali non è mai stata data una chiara spiegazione ed informazione alla cittadinanza né al Consiglio di Zona ma che continuano ad arrecare un grave disservizio all’utenza, soprattutto quella più anziana ma non solo, che usufruiva delle Poste per le più svariate motivazioni.

Come Partito Democratico di Cervia chiediamo pertanto alla dirigenza di Poste Italiane di intervenire al più presto, questa volta assicurando tempistiche sicure, e stiamo portando e porteremo avanti la problematica in tutte le sedi opportune.”

Mirko Boschetti, Segretario Partito Democratico dell’ Unione Comunale di Cervia