“Settembre sotto l’aspetto turistico non è stato un mese positivo la cui causa principale probabilmente è da imputarsi all’aspetto meteorologico. E i numeri confermano questo mese rosso con meno 26,1 % turisti italiani e meno 9,9% stranieri rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche la città ha riservato non poche sorprese registrando un -19,4% di visitatori italiani e – 23,4% stranieri, sempre rispetto al precedente anno 2023. Guardando, tuttavia, i dati della vicina Rimini, il calo delle presenze appare più contenuto, ossia -6,9% rispetto al 2023 mentre quelle straniere addirittura hanno registrato un aumento dello 0,4%. Se poi si confrontano le città, Ravenna con Rimini, gli arrivi italiani di quest’ultima sono pari a – 17,9 % sempre rispetto al 2023, ovvero una perdita inferiore rispetto alla nostra città d’arte. E questo dato è preoccupante perché in qualche misura mette in discussione la tenuta della città d’arte. Rimini peraltro plaude alla tenuta del turismo straniero al punto di avere una conferma sull’attività di promozione dei mercati esteri e sulle rotte del loro aeroporto ‘Fellini’.

Questi dati non lusinghieri dovrebbe porre qualche interrogativo serio per rivedere il modello di turismo che certamente richiede una messa a punto e non pochi correttivi.”