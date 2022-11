Il mese di dicembre riserva un calendario con tante proposte gratuite per i ragazzi tra i 7 e i 14 anni che si terranno alla Ludoteca comunale di Faenza con tante iniziative all’insegna del teatro, della robotica, dell’educazione digitale, dei giochi da tavolo, con attività da svolgersi anche durante le vacanze natalizie.

Dopo i quattro appuntamenti, cominciati nei giorni scorsi, organizzati dall’associazione ‘Fatti d’arte’ e in collaborazione con ‘La Falegnama’, da domani 1 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, prendono il via le attività, dedicate alla fascia di età tra i 7 e i 10 anni, legate al progetto ‘Sono un roverino!’, per apprendere le basi della robotica e imparare a programmare un robot spaziale. L’attività verrà riproposta il 7 dicembre. L’iniziativa è in collaborazione con l’associazione PiGreco e SE.MI.

Sul fronte dell’educazione digitale partirà invece ‘Giovani on life’, per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, proposto dall’associazione ‘Farsi prossimo’. Gli appuntamenti introdurranno i partecipanti all’uso dei social media, del gaming, le potenzialità e di fronte a quali trappole della ‘rete’ si si può trovare. Il primo incontro è in programma il 14 dicembre dalle 16.30 alle 18.30.

L’associazione ‘Compagnia del Grifone’ invece, dal 15 dicembre, dalle 16.30 alle 19, più appuntamenti per due percorsi dedicati a ragazzi dagli 11 ai 14 anni dal titolo ‘Dipingi la fantasia: laboratorio di modellismo e pittura di miniature’ e ‘Un mondo sul tavolo: logica, matematica, problem solving’.

Infine ‘Il gioco dei giochi’ attende i ragazzi tra i 7 e i 10 anni con un percorso che mescola il gioco dell’oca, il teatro, la scrittura creativa, le storie, la creazione di maschere in 3D. Il percorso prenderà avvio dal 22 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, ed è curato da ‘E società cooperativa’.

Nel frattempo, proseguono le proposte pensate anche per i bimbi della fascia di età dall’anno di vita ai 6 anni, il martedì pomeriggio e il mercoledì mattina, con il calendario in corso e quello che sarà pubblicato a dicembre.

Il programma degli appuntamenti sarà pubblicato anche sui siti internet del Comune di Faenza, dell’Unione e sui social della Ludoteca (Fb: Ludotecacomunale di Faenza, Instagram: Ludotecafaenza).

Per ricevere maggiori informazioni su date e orari, così come per le prenotazioni, del posto contattare i numeri telefonici 0546.28604 o 334.7069437 o scrivere all’indirizzo mail ludoteca@romagnafaentina.it.