Mercoledì 9 settembre proseguono gli appuntamenti degli AperiTrisi letterari organizzati dalla biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. Alle 17.30 Giuseppe Bellosi presenterà il libro Dante in Romagna: mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale (Il Ponte Vecchio) in un video che sarà pubblicato sulla pagina Facebook della biblioteca. Il libro è stato scritto in occasione del settimo centenario dantesco in collaborazione con Eraldo Baldini e con un contributo di Dante Bolognesi.

Giuseppe Bellosi risiede a Maiano di Fusignano; ex bibliotecario, si occupa da sempre della documentazione e dello studio dei dialetti, della letteratura dialettale e delle tradizioni popolari della Romagna, alla cui conoscenza ha contribuito con ricerche sul campo in tutto il territorio romagnolo e attraverso numerosi articoli e libri. All’attività di ricercatore ha affiancato la composizione di versi in dialetto romagnolo pubblicati in diverse raccolte. Da anni si esibisce in pubblico, da solo o in collaborazione con altri artisti, presentando testi propri o di altri autori romagnoli, classici o contemporanei.

Gli AperiTrisi proseguiranno per tutto il mese di settembre con appuntamenti ogni mercoledì. Le prossime iniziative vedranno protagonisti Giorgio Pirazzini con I grandi viaggiatori che hanno cambiato la storia del mondo (16 settembre), Enzo Venturini e il suo libro Quarantatré secondi (23 settembre) e Giorgio Martini con Benedetto Dal Buono 1711-1775 (30 settembre).

È inoltre in fase di organizzazione un calendario degli AperiTrisi per il mese di ottobre. Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 38568 o scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.