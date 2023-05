Il nuovo appuntamento nell’ambito de La Stagione dei Teatri – Famiglie e Scuole, è fissato per le 17:00 di giovedì 11 maggio al Teatro Rasi, dove andrà in scena Una storia sottosopra, miglior spettacolo per la prima infanzia (ex aequo) a FETEN 2022, Festival di arti sceniche per bambine e bambini.



Lo spettacolo, programmato anche al mattino per le scuole, è consigliato a partire dai 2 anni e vede la regia di Andrea Buzzetti, autore insieme a Enrico Montalbani e a Carlotta Zini. In scena gli stessi Zini e Buzzetti. I disegni sono di Enrico Montalbani. Coproduzione La Baracca – Testoni Ragazzi e Wide Eyes.

La trama racconta di due personaggi che abitano su piani diversi e osservano le cose da distanti punti di vista. Ognuno vive la propria vita abitudinaria con il timore e la curiosità di incontrare gli altri. L’unico elemento in comune tra i due è un piccolo gatto rosso che abita entrambi i piani. Sarà la fuga del loro amico a quattro zampe a dare vita a un inseguimento che diventerà presto un viaggio pieno di scoperte e stupori. Così, forse per caso, o forse no, gli spazi si capovolgeranno e i punti di vista si incroceranno in una dimensione nuova, rovesciata e condivisa.