Incidente mortale in stazione a Faenza: una persona travolta dal treno

Incidente mortale alla stazione ferroviaria di Faenza intorno alle 12.30. Una persona, al momento non sono state diffuse le generalità, è stata investita dal regionale Ancona-Piacenza 3914, mentre il treno stava per raggiungere la banchina del binario 3 dove era atteso dai passeggeri. Purtroppo l’intervento di medici e infermieri del 118 si è rivelato inutile. Non si conoscono ancora le dinamiche che hanno portato all’investimento. Dovrà essere la Polizia Ferroviaria a ricostruire l’accaduto. L’incidente è avvenuto lungo la banchina che guarda verso Forlì. Il treno era appena entrato in stazione.

L’incidente ha portato anche a delle ripercussioni alla circolazione ferroviaria. Diverse corse sono state cancellate, sostituite da servizi navetta. La circolazione è tornata regolare solo dopo le 14.30.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti. I treni Intercity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso. I treni Regionali hanno subito cancellazioni.