Tragedia sui binari oggi a Faenza, dove per cause ancora in via di accertamento, una persona è morta investita da un treno nei pressi della stazione.

La tragedia si è verificata poco dopo mezzogiorno, sul binario tre della stazione ferroviaria.

A causa dell’incidente la circolazione sulla linea Bologna-Rimini è rallentata in prossimità di Faenza.

Attualmente sono in corso gli interventi delle autorità per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

I treni subiranno rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni.