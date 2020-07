Tornano le escursioni a Punte Alberete, per Legambiente l’oasi naturale necessita però di interventi di manutenzione e di promozione turistica per salvaguardare la sua bellezza

Goletta Verde torna simbolicamente in Emilia-Romagna dal 17 al 22 luglio. Nonostante l’assenza dell’imbarcazione la campagna quest’anno porterà con sé un ricco programma di iniziative volte alla conoscenza del territorio e a stimolare il dibattito sui temi dell’energia, dei rifiuti, del turismo e della salute delle nostre acque. Domenica 19 luglio lo staff di Goletta Verde arriverà a Ravenna per un’escursione in programma a Punte Alberete. Per Legambiente però l’oasi naturale ha bisogno di maggiori interventi di manutenzione e promozione turistica.