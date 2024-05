Diversi bambini di alcune scuole elementari dell’Emilia-Romagna si sono sentiti male, dopo la ricreazione nella giornata di giovedì, dopo aver mangiato dei pomodorini durante la merenda.

Il cibo è stato fornito nell’ambito del progetto alimentare del ministero dell’Agricoltura, ‘Frutta e Verdura a scuola’.

I malori si sono verificati in due scuole a Modena, in una primaria a Faenza e in almeno cinque istituto della provincia di Forlì-Cesena, tutte aderenti al progetto ministeriale. Si tratta di pomodorini forniti da un’azienda esterna alle scuole. Estranee ai fatti anche le realtà che quotidianamente fornicono i pasti agli istituti. Norlmalmente vengono fornite anche le merende, ma non nei giorni nei quali appunto nelle classi è attivo il progetto ‘Frutta e Verdura a scuola’.

Uno dopo l’altro i bambini, ma in alcuni casi anche insegnanti, avrebbero avvertito malori compatibili con una intossicazione alimentare: crampi, vomito, diarrea e mal di testa.

L’appalto per il progetto è gestito direttamente dal Ministero. Molte scuole interrotte hanno già interrotto il progetto dopo i casi di intossicazione.