Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 5 all’11 Giugno 2023:

Ariete

In amore nell’ultimo periodo hai dovuto fare i conti con un po’ di dubbi, ma ora tutto si potrà risolvere. Venere è dalla tua parte, ha iniziato un transito importante, ma devi fare attenzione alla giornata di martedì, quando l’agitazione sarà nell’aria. Bene, in ogni caso, le emozioni. Sul lavoro, ti toccherà definire un progetto, ma Marte e Venere sono favorevoli e puoi contare su di lui. L’estate sarà stupenda, anche dal punto di vista professionale.

Toro

In amore il periodo è un po’ strano, sei agitato, non sai bene come muoverti. Cerca di mantenere la calma e di affidarti alle stelle, anche se sei distratto e nervoso. Venere ti consiglia di fare chiarezza nel cuore, soprattutto se hai una storia con una persona distante e poco affidabile. Che ne dici di fare una scelta? Sul lavoro, le opportunità non mancano, ma devi fare ordine nei tuoi mille impegni. Basta con la competizione, devi pensare a te stesso.

Gemelli

Gli amori che nascono ora sono davvero importanti e sinceri, quindi rispetto al passato puoi lasciarti andare all’amore. E fare nuovi incontri in vista dell’estate. Bene anche il weekend, la passione non mancherà. Sul lavoro, Saturno è dissonante, quindi ci saranno delle opportunità, ma non mancheranno le discussioni: meglio mantenere la calma perché tempo al tempo, tutto si sistemerà.

Cancro

Lasciati andare all’amore, alle belle emozioni, la passione non mancherà. Bene i rapporti con i nati sotto il segno dello Scorpione e Pesci. Le coppie in crisi, invece, presto troveranno un punto d’incontro. Sul lavoro, hai davvero tanto da fare e le proposte ci sono: non rimanere fermo a guardare, è tempo di agire.

Leone

Le stelle sono dalla tua parte, Venere inizierà un transito importante. E le relazioni che nascono ora sono davvero speciali, intriganti. Sei più affascinante del solito, quindi puoi lasciarti andare alla passione. Sul lavoro, meglio non esagerare e rimanere con i piedi per terra: cerca di calibrare bene le spese, senza sperperare troppo. Ora recupererai terreno rispetto al passato.

In amore sta per iniziare una fase importante ed entro l’autunno puoi fare conoscenze speciali. Sei innamorato? Bene, cerca di organizzare qualcosa e di dimenticare il passato. Sul lavoro, non puoi fermarti, devi andare avanti perché hai tante idee e molti progetti in mente. Qualcosa di importante è in cantiere.

Bilancia

Venere e Marte sono dalla tua parte, quindi puoi lasciarti andare all’amore e dimenticare il passato. Devi, però, fare delle scelte e capire bene in quale direzione va il cuore cuore. Le persone che conosci in questi giorni non vanno evitate, ma cerca di non essere diffidente o troppo esigente. Sul lavoro, se ti sei bloccato ora puoi ripartire e guardare di nuovo al futuro con ottimismo.

Scorpione

Devi fare chiarezza in amore, capire cosa provi per una persona. Venere non ti sta aiutando e non permette di portare avanti relazioni complicate, soprattutto tra giovedì e venerdì. Cerca di stare attento, di concentrarti su una persona: la confusione non manca. Sul lavoro, devi riflettere bene prima di agire, soprattutto se hai intenzione di cambiare gruppo o firmare un nuovo accordo. I vantaggi ci sono, i rischi pure.

Sagittario

Marte e Venere sono dalla tua parte, quindi puoi lasciarti andare alla passione e fare nuove conoscenze, visto che gli incontri sono favoriti. Se sei troppo impegnato sul lavoro, però, devi cercare di dare importanza anche alla persona che ti sta accanto e ti vorrebbe con sé. Occhio ai ripensamenti nella giornata di venerdì. Sul lavoro, le idee non sono chiare, chi ti sta vicino non ti trasmette serenità.

Capricorno

Sei davvero tanto impegnato sul lavoro, poco concentrato in amore e questo è un peccato. Devi pensare al futuro e la giornata di martedì, per quanto riguarda la passione, è davvero importanti. In alcune storie, invece, ci vuole calma e pazienza, a volte sei diffidente. Sul lavoro, sei forte e determinato come non mai: le idee non ti mancano e la Luna è dalla tua parte, quindi puoi dare libero spazio ai tuoi progetti.

Acquario

In amore devi mantenere la calma perché Venere è in opposizione e tu sei un po’ agitato: meglio essere prudenti, rischi di mandare all’aria una storia. Forse hai paura di farti del male, di rivivere qualche brutta esperienza del passato. In realtà, tu hai voglia di una relazione stabile, ma questa ti spaventa e preferisci fuggire. Sul lavoro, qualcuno ti cercherà, ma forse dirai di no perché hai bisogno di dare una svolta alla tua vita.

Pesci

Lasciati andare all’amore, alle belle emozioni perché gli incontri sono favoriti. Se hai intrapreso una storia continua su questa strada, diventerà sempre più importante. Ora sei leggero, spensierato, hai voglia di recuperare anche se hai dovuto fare i conti con una rottura. Sul lavoro, sei positivo, le stelle sono con te, ma hai dovuto fare i conti con alcuni problemi economici. Tutto, ricorda, dipende dalla tua forza di volontà.