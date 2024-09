Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 16 Settembre al 22 Settembre 2024.

ARIETE:

Una settimana sul filo del rasoio la tua, caro Ariete. Ti sentirai sotto pressione, pronto a scoppiare per ogni minima cosa. Mantenere il controllo non sarà affatto facile, ma Giove ti offrirà diversi spunti per risolvere i problemi.

TORO:

Questa settimana ti sentirai come strattonato da un lato e dall’altro tra ragione e impulso. Ogni tua scelta sarà un perfetto mix tra i due: Mercurio ti mantiene lucido, mentre Marte ti spinge ad agire.

GEMELLI:

L’inizio della settimana sarà in salita per te, caro Gemelli, una corsa frenetica e continua. Dal weekend però, il Sole entrerà in Bilancia portando un po’ di serenità e di tregua. Ricorda sempre quali sono le tue capacità.

CANCRO:

La tua settimana sarà una camminata in bilico tra nostalgia del passato e curiosità per il futuro. Sentirai un’eco lontana richiamarti indietro, ma Marte ti donerà il coraggio di andare avanti.

LEONE:

I tuoi mille progetti e le tue ambizioni, caro Leone, troveranno origine e compimento questa settimana. Tutto sembrerà allinearsi e tu non vedi l’ora.

VERGINE:

La Luna piena in Pesci apre delle crepe dentro di te, portando a ispezionare i tuoi lati più profondi: nella seconda metà della settimana potrebbero arrivare risposte.

BILANCIA:

La tua pazienza verrà messa a dura prova, cara Bilancia: ogni volta che starai per raggiungere un obiettivo ci sarà qualcosa a trattenerti. Meglio da domenica, quando il Sole entrerà nel tuo segno.

SCORPIONE:

Se per la maggior parte dei segni la Luna piena comporta introspezione tu, caro Scorpione, vuoi sempre distinguerti. Ti sentirai ricco di energia e farai valere le tue intuizioni.

SAGITTARIO:

Il tuo equilibrio interiore sarà destabilizzato dalla Luna piena in Pesci, c’è bisogno di revisione! Anche se con fatica, riuscirai a raggiungere una nuova consapevolezza.

CAPRICORNO:

Il mix di transiti di questa settimana ti farà sentire un po’ perso, come se avessi perso la via. Mercurio a tuo favore ti aiuterà a non perderti.

ACQUARIO:

Venere a favore farà venire fuori la tua sensibilità, mettendo in primo piano le relazioni. Le emozioni saranno a mille.

PESCI:

La Luna piena nel tuo segno sarà come se togliessi la benda da sopra gli occhi. Tutto ti sarà chiaro e limpido, sta a te solo sapere cosa farne