Ecco le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 2 maggio all’8 maggio



Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà alla grande, con l’ingresso di Venere nel tuo segno lunedì. Approfitta di questi giorni per cominciare a fare progetti, per impostare nuovi affari di lavoro che vedranno uno sviluppo felice nelle prossime settimane. Gli unici giorni un po’ più agitati saranno tra giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in quadratura.

Toro

La settimana sarà molto interessante. Giovedì e venerdì saranno due giornate illuminate da una splendida Luna. Dovresti approfittarne, per riportare l’armonia nella coppia, se di recente ci sono state discussioni. Il prossimo weekend potrebbe portare a galla qualche vecchia tensione: servirà molta prudenza.

Gemelli

Si preannuncia una settimana molto valida. Lunedì Venere sarà di nuovo in aspetto favorevole e comincerà a proteggere l’amore, gli affetti, i rapporti famigliari, i progetti di coppia. Lunedì, martedì e mercoledì la Luna nel segno ti regalerà una buona carica di energia e di creatività. Sabato e domenica le stelle favoriranno i nuovi incontri.

Cancro

La prossima settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì, infatti, Venere diventerà contraria: i sentimenti potrebbero diventare un po’ più turbolenti. Se oltretutto non sei tranquillo nel lavoro, rischierai di riversare la tensione nervosa in amore. Le giornate migliori saranno quelle di giovedì e venerdì, con la Luna nel tuo spazio zodiacale.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà con una bella novità. Lunedì, infatti, Venere tornerà di nuovo attiva e permetterà un bel recupero in amore. Tra lunedì, martedì e mercoledì sarai pieno di carica e voglia di fare, di metterti in gioco. Il meglio però arriverà nel weekend, quando la Luna entrerà nel tuo segno. Saranno favoriti i nuovi incontri.

Vergine

La settimana inizierà molto bene. Lunedì, infatti, ti sbarazzerai dell’opposizione di Venere e piano piano riuscirai a riportare l’armonia nella coppia. Ti occorrerà un po’ di cautela in più lunedì, martedì e mercoledì, quando la Luna in dissonanza potrebbe crearti qualche piccolo problema o renderti più nervoso e affaticato del dovuto. Meglio rimandare discussioni e appuntamenti importanti alle giornate successive.

Bilancia

La settimana inizierà per te con una cattiva notizia. Lunedì Venere diventerà opposta e tu dovrai cominciare a usare più cautela in amore. Per fortuna, tra lunedì e mercoledì potrai contare su una magnifica Luna in Gemelli: non ti mancheranno energia e vitalità. Giovedì e venerdì, invece, potrebbero essere giornate un po’ nervose: meglio farsi scivolare le cose addosso!

Scorpione

La tua settimana comincerà con un nuovo transito di Venere. Lunedì il pianeta dell’amore lascerà il segno amico dei pesci per piazzarsi in Ariete. Non si tratterà di un passaggio negativo, non dovrai temere nessuna turbolenza in amore! Giornate intriganti per i sentimenti quelle di giovedì e venerdì. Sul fronte lavorativo ti converrebbe sfruttare la benevolenza di Giove che resterà nel segno dei pesci fino al 10 maggio.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana darà il via a una nuova fase dell’anno molto importante. Lunedì Venere sarà di nuovo attiva e i sentimenti potranno tornare in primo piano. Sabato e domenica saranno favoriti i nuovi incontri, le amicizie, gli affetti famigliari. Solo tra lunedì, martedì e mercoledì servirà prudenza, perché la Luna in opposizione potrebbe suscitarti un po’ di nervosismo.

Capricorno

Lunedì Venere lascerà un bel punto del cielo e diventerà contrario. D’ora in avanti dovrai fare più attenzione ai sentimenti, cercare di non trascurare il rapporto di coppia per occuparti di questioni pratiche. Occhio alle giornate di giovedì e venerdì, perché la Luna in opposizione potrebbe farti saltare i nervi!

Acquario

La tua settimana partirà decisamente bene. Lunedì potrai contare su un nuovo alleato in più, Venere che si trasferirà in Ariete. Avrai voglia di amare, di vivere le relazioni con più passionalità. Ottime le giornate di lunedì, martedì e mercoledì, grazie a una bellissima Luna in Gemelli. Meno il weekend, quando tornerà a galla un po’ di nervosismo o di stanchezza fisica.

Pesci

La settimana si preannuncia interessante. Lunedì Venere ti saluterà per traslocare in Ariete, ma non si tratterà di un transito negativo. Da lì il pianeta si occuperà della tua vita pratica e l’amore diventerà meno romantico. Ti converrà puntare tutto su giovedì e venerdì, quando avrai il sostegno di una magnifica Luna in Cancro. Sii prudente nei primi giorni, tra lunedì e mercoledì, perché potresti ritrovarti in mezzo a nuove tensioni o discussioni.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2022”, Cairo Editore, ottobre 2021)