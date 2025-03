Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 24 marzo al 30 marzo 2025

ARIETE:

Settimana energica per gli Ariete. Marte in buon aspetto favorisce la determinazione e l’intraprendenza. Sul lavoro ci saranno buone occasioni di crescita, mentre in amore è il momento di fare chiarezza sui sentimenti.

TORO:

Il Toro potrà godere di una fase di stabilità e armonia. Venere rafforza le relazioni affettive e la carriera potrebbe beneficiare di nuove opportunità. Attenzione alle spese superflue.

GEMELLI:

Mercurio spinge i Gemelli a migliorare la comunicazione, sia sul lavoro che in amore. Potrebbero esserci incontri interessanti e nuove possibilità di crescita professionale. Evita distrazioni e concentrati sugli obiettivi.

CANCRO:

La Luna nel segno rende i Cancro più sensibili del solito. Sarà una settimana di introspezione e di scelte importanti, sia in ambito affettivo che lavorativo. Prenditi del tempo per riflettere.

LEONE:

I Leone affronteranno alcune sfide, ma con la loro naturale determinazione riusciranno a superarle. In amore è importante ascoltare il partner, mentre nel lavoro potrebbero arrivare nuove responsabilità.

VERGINE:

Secondo Paolo Fox, la settimana prossima, dal 24 al 30 marzo 2025, sarà favorevole ai Vergine per le questioni lavorative. L’attenzione ai dettagli sarà premiata. In amore, cerca di essere più flessibile e meno critico.

BILANCIA:

SCORPIONE:

Plutone spinge gli Scorpione a grandi trasformazioni. La settimana sarà intensa, ma necessaria per il cambiamento. In amore, sii più aperto e pronto ad accettare le novità.

SAGITTARIO:

Settimana dinamica per i Sagittario. La voglia di avventura e nuove esperienze sarà forte, ma è importante non prendere decisioni affrettate. In amore, segui il tuo istinto.

CAPRICORNO:

Il Capricorno avrà una settimana produttiva e concreta. La determinazione porterà successi nel lavoro, mentre in amore sarà importante dedicare più tempo alla persona amata.

ACQUARIO:

Gli Acquario saranno pieni di idee e creatività. È un ottimo momento per iniziare nuovi progetti. In amore, la comunicazione sarà essenziale per rafforzare il rapporto con il partner.

PESCI:

I Pesci vivranno una settimana di riflessione e crescita interiore. Nettuno aiuta a prendere decisioni importanti, mentre in amore è il momento di lasciarsi andare senza paura.