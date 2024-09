Fa due passi indietro il Faenza calcio nella seconda partita consecutiva interna inciampando nel Sanpaimola, squadra giovane e determinata che con un gioco ordinato porta a casa i tre punti.

Rispetto alla gara con Futball Cava Ronco di una settimana fa, i biancoazzurri locali sono apparsi incapaci di creare gioco. Sicuramente l’ansia di fare punti non ha giovato ai manfredi che si ritrovano così all’ultimo posto ancora senza punti.

La prima occasione è per i padroni di casa con Ndiaye che però tira alto. La prima replica del Sanpaimola è vincente. Montuschi si guadagna un calcio di punizione sulla trequarti per un fallo dubbio di Albonetti e sulla battuta indirizza un preciso pallone al centro su cui irrompe Fusari e insacca senza la giusta opposizione della difesa di casa 0-1

Il Faenza ci prova con Ndiyae che si libera bene, ma tira fuori. E’ il prologo al gol del pari che arriva al 18’ quando sugli sviluppi di una punizione, Cappello indirizza in area dove non arrivano nè Ndiaye e Gjordumi, ma alle loro spalle c’è Ulivieri che insacca e ristabilisce l’equilibrio 1-1

In una sortita in avanti del Sanpa è ancora Montuschi a crossare bene per la testa di El Ghezali che ci arriva con il tempo giusto, ma è sfortunato perchè il pallone colpisce la parte superiore della traversa e termina fuori.

Nella ripresa il Faenza ha subito una occasione con Gjordumi che lanciato a rete viene anticipato da Palermo in uscita. Al 4’ El Ghezali sfodera un gran tiro dal limite con il pallone che viene deviato da Ruffilli in angolo con una bell’intervento. Sugli sviluppi del corner però nella mischia che ne deriva, Cappello nel tentativo di allontanare il pallone, prende in pieno la gamba di Landini e provoca così un rigore netto. Sul dischetto El Bouhali va deciso e spiazza Ruffilli 1-2

Al 20’ il Faenza ha una chiara occasione per pareggiare: Ndiaye è abile a recuperare palla e smistarla a centro area aGjordumi, bravissimo a girare a rete sull’opposizione del suo controllore, ma trova la parata decisiva di Palermo.

La squadra biancoazzurra di casa tenta di riequilibrare il punteggio senza successo perchè troppo poco incisiva e confusa è l’azione. Si segnala solo una deviazione di Guye su tiro di Zani che manda il pallone a lato di poco.

Sabato 21 settembre il Faenza farà visita al Russi, pure bisognoso di punti, ma più tranquillo in classifica. Sarà un derby ad alta tensione.

TABELLINO

Faenza – Sanpaimola 1-2

Faenza calcio: Ruffilli, Karaj, M.Albonetti, Borini, Cappello, Bertoni, Missiroli (28’ st Guye), Sciaccaluga (37’ st Haxhiraj), Ndiaye, Gjordumi, Ulivieri (8’ st Zani). A disposizione: Fabbri, Caroli, Servadei, Samorè, Dardi, Cavolini. All. Cavina

Sanpaimola: Palermo, Sorghini, Venturelli, El Bouhali (28’ st Guidi), Fusari, Landini, Curella (14’ st Turrini), Montuschi (39’ st Gardini), Fisconi (25’ st Pelliconi), El Ghazali, Bugani (45’ st T. Albonetti). A disposizione: Cortesi, Suzzi, Minardi. All. Paterna

Arbitro: Armenia di Ragusa – assistenti: Bonioni di Reggio Emilia e Gaglio di Parma

Reti: 6’ pt Fusari, 18’ pt Ulivieri, 8’ st El Bouhali (rigore)

Espulso: Zani

Ammoniti: Missiroli, Cappello, Karai; Fusari, Landini, Bugani

Recupero: 1’- 5’

Angoli: 1- 3