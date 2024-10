Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 14 al 20 ottobre.

ARIETE

Ribellione è la parola d’ordine della tua settimana: non hai assolutamente intenzione di fare ciò che gli altri ti dicono. Attenzione però a non trasformare tutto in una tragedia!

TORO

Il mood della scorsa settimana si ripercuote su questa, caro Toro. Sentirai sia l’influenza di Mercurio che quella di Venere, per cui attenzione a ciò che dici e soprattutto come.

GEMELLI

Una settimana di opportunità ti aspetta, caro Gemelli. Anche se incontrerai qualche piccolo intoppo, la tua voglia di azione vincerà su tutto.

CANCRO

La voglia di stabilità questa settimana si mischierà con voglia di fare cose nuove. Potresti sentirti leggermente sotto pressione: non farti scoraggiare.

LEONE

Sole e Giove ti spingono e ti incoraggiano a dare il massimo. Le capacità le hai, non farti vincere dalle insicurezze anche se potresti avere qualche problemino di comunicazione.

VERGINE

Prima parte della settimana in salita, per te, cara Vergine, colpa della Luna in opposizione. Cambio di passo nella seconda parte della settimana: Venere in Sagittario potrebbe giocarti qualche scherzetto.

BILANCIA

L’energia non ti manca questa settimana, cara Bilancia. Sole e Giove portano l’ottimismo giusto per affrontare piccole questioni in sospeso.

SCORPIONE

Nella prima parte della settimana manterrai il mood della scorsa: sarai magnetico e irresistibile. Nella seconda parte però cambierà qualcosa: tutto sarà in bilico, datti all’improvvisazione.

SAGITTARIO

Sagittario caro, questa settimana sarai l’assoluto protagonista. Se inizialmente starai buono buono, nella seconda parte verrà fuori il tuo vero io: voglia di fare, di esplorare e di libertà ti pervaderanno.

CAPRICORNO

Settimana non facile, per te, Capricorno. Dovrai affrontare piccole questioni in sospeso: fai chiarezza.

ACQUARIO

L’opposizione Venere e Urano potrebbe creare delle tensioni, caro Acquario: pensa bene prima di fare scelte drastiche.

PESCI

Gioia e confusione: questo sarà il mix che ti aspetta questa settimana. Non mettere alcun paletto, fatti trasportare dal flusso delle emozion