Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 22 al 28 gennaio 2024:

Ariete

Sembra proprio che in questo periodo l’universo stia giocando a dadi con la tua fortuna – potresti avere delle giornate un po’ altalenanti. In amore ci sono momenti di quiete, ma non aspettarti fuochi d’artificio. Sul lavoro potrebbero esserci delle sfide che ti metteranno alla prova: tieniti pronto! I tuoi risparmi? Meglio tenerli d’occhio e pianificare con oculatezza. Lato energia sei una bomba a orologeria, approfittane per buttarti nelle tue passioni.

Toro

Non è il momento di fare investimenti audaci – la prudenza è tua alleata. In amore, potresti sentirti un po’ stanco ma non disperare, le energie fluttuano e torneranno. Sul lavoro, tieni duro, la resilienza paga. Ricorda: respira profondamente e cerca equilibrio interiore.

Gemelli

Sul fronte dell’amore potrebbe esserci qualche piccola scossa sismica da gestire. A lavoro, mantenere il focus potrebbe essere la chiave, anche se l’energia è un po’ altalenante. Le finanze? Beh, non farei troppo affidamento su quelle in questo momento. Ma ricorda: la fortuna è spesso ciò che ti fai da solo.

Cancro

Sembra che tu possa aspettarti un periodo di alti e bassi, con alcune sfide da affrontare. Le tue finanze potrebbero darti qualche grattacapo, ma non lasciare che ciò ti demoralizzi troppo. In amore, le cose si mantengono stabili, nulla di eccezionale ma nemmeno catastrofi all’orizzonte. Sul lavoro, la situazione è fluida: potresti trovare nuove opportunità se resti aperto ai cambiamenti. L’energia fluttua quindi gestiscila saggiamente.

Leone

In amore potresti trovare qualche scossone inaspettato, ma niente di insormontabile. Sul lavoro sembra che tu debba tirare fuori quelle grinfie per mantenere la posizione: attento a non graffiare troppo! La fortuna è lì che ti fa l’occhiolino, magari non sarà una pioggia di stelle cadenti, ma ogni tanto qualcuna si farà vedere. Le finanze? Tieni d’occhio il portafoglio, evitando spese folli. E l’energia? Cerca di dosarla bene o rischi di bruciarti prima del tempo.

Vergine

Sembra che l’universo abbia mescolato un po’ le carte per te. Non è il momento di puntare tutto sull’amore o sulle finanze, quindi mantieni basso il profilo in quegli ambiti. In compenso, potrebbe spuntare qualche occasione interessante sul fronte lavoro, occhi aperti! L’energia fluttua come la connessione Wi-Fi quando piove, ma non lasciare che questo ti fermi. Quanto alla fortuna… diciamo che forse dovresti tenerti stretto quel portafortuna.

Bilancia

Ciao Bilancia, sembra che ci siano alcune onde un po’ incerte che stanno per attraversare il tuo cammino. Potresti scoprire che certe situazioni non si adattano perfettamente al tuo equilibrio abituale. Sull’amore c’è una nebbiolina leggera, ma nulla di preoccupante, sul lavoro potrebbe esserci qualche piccola scossa. La fortuna è capricciosa e le tue finanze necessitano attenzione costante. Fai affidamento sulla tua energia fluttuante per navigare in questo periodo.

Scorpione

Potresti sentire una strana energia in amore e lavoro, non tutto va come previsto. Tuttavia, non è il momento di lasciarsi andare! La tua situazione finanziaria potrebbe darti qualche sorriso, quindi tieniti pronto per approfittarne. Ehi, e la fortuna? Beh diciamo che a volte ci sei tu a doverla creare. Mantieni alta quella carica energetica!

Sagittario

Non sto dicendo che sarà tutto un disastro, ma forse non è il momento di scommettere la casa sul rosso al casinò, capito? L’amore potrebbe avere dei momenti “meh”, mentre sul lavoro… diciamo solo che dovresti evitare di fare il fenomeno. La salute è stabile, quindi niente scuse per saltare la palestra! Ah, e cerca di mantenere quella bussola finanziaria dritta, i venti sono variabili.

Capricorno

Alcune cose potrebbero non girare come vuoi in ambito lavorativo e finanziario, ma hey, chi ha detto che la vita è una passeggiata? L’amore potrebbe essere un po’ altalenante, forse è il momento di rimetterti in gioco o di rivedere le tue aspettative. La tua energia oscilla più della connessione Wi-Fi quando c’è temporale, cerca di trovare un tuo equilibrio interiore.

Acquario

In amore, potresti vivere momenti intensi ma ricorda: non tutto ciò che luccica è oro. Sul lavoro, mantieni il tuo equilibrio interiore e vedrai progressi inaspettati. La tua fortuna… diciamo che è meglio non affidarsi solo a quella. Le finanze sono stabili, ma occhio agli sprechi impulsivi! L’energia fluttua come le maree: ascolta il tuo corpo.

Pesci

Forse è il momento di rallentare e ascoltare più la tua intuizione, potrebbe non essere brillante come al solito ma ti guiderà attraverso qualche decisione finanziaria delicata. L’amore è una montagna russa, quindi tieniti forte! E hey, cerca di mantenere quel tuo equilibrio interiore, ne avrai bisogno.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)