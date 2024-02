Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 12 al 18 febbraio 2024:

Ariete

Non tutto è rose e fiori, ma neanche solo nuvole all’orizzonte. Potresti sentirti come se fossi su un’altalena emotiva, quindi aggrappati! In amore ci sono delle sfide da affrontare, mentre sul lavoro potrebbe esserci una luce in fondo al tunnel. Le tue finanze richiedono attenzione: niente spese folli! L’energia fluttua – cerca di rimanere in movimento per mantenerla alta.

Toro

Per quanto riguarda la carriera, potresti sentirti come se fossi in una fase di stallo. Attenzione alla salute, prenditi cura di te stesso senza trascurare nessun segnale del corpo. La fortuna e le finanze? Beh, diciamo che è meglio non fare affidamento solo sulla buona sorte ma impostare un piano B.

Gemelli

In amore potresti trovarti a navigare in acque mosse, quindi tieni gli occhi aperti e non lasciarti andare alla corrente. Sul lavoro, beh, diciamo che non è proprio il momento di chiedere quel tanto agognato aumento, meglio concentrarsi sulle competenze esistenti. La fortuna? È come la pioggia in aprile: imprevedibile ma può portare sorprese se sei preparato con l’ombrello giusto.

Cancro

Alcune aree della tua vita stanno schizzando alle stelle, mentre altre… beh, diciamo solo che potrebbe essere il momento giusto per una riflessione strategica. Tieni duro laddove serve e cavalca l’onda dove puoi, dopo tutto, la vita è tutta una questione di equilibrio.

Leone

In amore potresti trovare qualche scossone ma niente di che non possa essere gestito con un po’ di pazienza. Sul lavoro mantieni il focus perché ci sono delle opportunità d’oro all’orizzonte se sei pronto ad afferrarle. La salute? Beh, non trascurarti troppo e tutto andrà bene. Le finanze oscillano come una vecchia altalena, tienile d’occhio! L’energia è una montagna russa: sfrutta i picchi.

Vergine

Potresti scoprire che certe cose non girano come ti aspettavi, mentre altre vanno sorprendentemente bene. Occhio alla salute, prenditi cura di te stesso e magari fai un salto dal dottore se c’è qualcosa che non quadrato da un po’. Sul lavoro ci sono delle sfide in vista, ma anche opportunità nascoste: sta a te trovarle! E la fortuna? Beh, diciamo che potrebbe essere capricciosa.

Bilancia

Nello specifico, c’è qualcosa in sospeso sul fronte delle finanze, potrebbe andare meglio, ma hey, chi non ha quel tipo di giorni? Sul lavoro ci sono vibrazioni contrastanti: prendilo con filosofia. L’amore è una montagna russa, assicurati di allacciarti bene la cintura. Riguardo l’energia e la fortuna… diciamo solo che dovresti fare attenzione a dove metti i piedi.

Scorpione

La tua energia è alle stelle e questo potrebbe essere sia una benedizione che una sfida. Sulla questione finanziaria, mantieni il radar acceso perché potrebbero esserci delle sorpresine in arrivo. L’amore? Beh, mettiamo che non è proprio il tuo forte in questo periodo. Al lavoro ci sono delle vibrazioni un po’ così, prendile con filosofia. Ricorda solo di bilanciare quella montagna russa emotiva che hai dentro.

Sagittario

Mentre alcune aree della vita stanno fiorendo, altre potrebbero metterti alla prova. La fortuna ti fa l’occhiolino ma non lasciare che le finanze scivolino tra le dita. In amore, tieniti pronto per qualche sorpresa e cerca di mantenere la calma sul lavoro. L’energia fluttua quindi ascolta il tuo corpo.

Capricorno

Sul lavoro potresti trovare qualche intoppo inaspettato, ma niente paura, la tua innata resistenza ti aiuterà a superare gli ostacoli. In amore, invece, le cose si preannunciano più tranquille: nessuna tempesta all’orizzonte! La fortuna non è esattamente dalla tua parte al momento, tuttavia non influirà troppo sulle tue finanze che rimangono stabili. L’energia? Fluttua come il mercato azionario quindi cerca di riposarti quando puoi!

Acquario

La tua energia è come una montagna russa ultimamente, quindi potresti sentirsi un po’ sottosopra. L’amore non è esattamente nel suo momento top, ma niente panico, vero? Sul lavoro ci sono delle vibrazioni interessanti: potrebbe arrivare qualcosa di inaspettato. Le finanze? Mmh… tienile d’occhio! E la fortuna si sta facendo un pisolino.

Pesci

Da una parte potresti sentirti come se stessi nuotando controcorrente in alcuni aspetti della vita, dall’altra ci sono sprazzi di sole tra le nuvole! La tua capacità di mantenere il bilancio interiore viene messa alla prova, ma la tua intuizione è acuta come sempre. In amore e lavoro potrebbe esserci qualche onda più grande del previsto, ma nulla che non tu possa gestire con quella creatività nascosta dentro di te.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)