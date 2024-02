Ravenna e Siena non deludono le attese. Al Pala de Andrè va in scena una partita entusiasmante, di alto livello, di altissima intensità e di grandi contenuti agonistici che la Emma Villas fa sua ribaltando nel tie-break la Consar, che si ferma a metà di quello che sarebbe stato un capolavoro. Due volte sotto, due volte brava a pareggiare, la squadra di Bonitta vola 8-3 nel set decisivo ma lì si pianta e gli ospiti, con un Tallone scatenato, autore di 7 degli otto ultimi punti, e di 20 in totale, perfezionano la rimonta vincente, che li porta al secondo posto in solitudine, frantumando i sogni della Consar. Con Bovolenta e Orioli a firmare 38 punti in due e Bartolucci a lasciare un segno con 10 punti, un ace, tre muti e un 75% in attacco, la formazione giallorossa perde il primo tie-break di stagione ma col punto preso aggancia Cuneo in terza posizione.

I sestetti Nessuna variazione nei due sestetti di partenza. Bonitta ripropone la diagonale Mancini-Bovolenta, il duo Mengozzi-Bartolucci al centro e in attacco Benavidez e Orioli, con Goi libero. Graziosi, ex di turno, schiera Nevot in regia, Krauchuk opposto, i centrali Copelli e Trillini e gli schiacciatori Pierotti e Tallone con Bonami libero.

La cronaca della partita Si forza subito al servizio nel primo set (tre errori nei primi quattro servizi) e il cambio palla caratterizza l’avvio fino al 5 pari poi l’Emma Villas piazza un break di 6 punti sfruttando al meglio il turno in battuta di Tallone (5-11). Feri in battuta con un ace aiuta i suoi a risalire la china (15-18). La Comsar resta aggrappata al set e Bovolenta prosegue il suo filotto di punti (5 consecutivi e nove in totale) portando la Consar a -2 (21-23). Siena resiste e chiude con Krauchuk.

Il primo strappo del secondo set, dopo un continuo cambio palla fino al 7 pari, questa volta è della Consar che con due muri e un attacco si porta avanti 10-7. La squadra di Graziosi con i primi due muri della sua partita con Copelli e Tallone riacciuffa la parità a quota 15. Si continua a sbagliare molto al servizio da entrambe le parti e l’equilibrio resta assoluto. Sul 22 pari, la Consar incendia il Pala de Andrè con un altro break di tre punti che la porta a vincere il set.

Equilibrio diffuso anche all’avvio del terzo set, poi due errori in attacco della squadra di Bonitta spingono i toscani avanti (4-6) e Tallone e Krauchuk arrotondano il parziale (5-9). Dopo il time out Orioli e Bartolucci rosicchiano due punti, Bovolenta firma il -1 (13-14), ma l’Emma Villas non cede, e grazie al solito Tallone a Krauchuk porta a +3 (13-16). Gli sforzi della Consar sono coronati dalla nuova parità a quota 17 ma poi un altro break di 6 punti, con tre ace di Krauchuk, mandano Siena sul 2-1.

Il sestetto di Graziosi mette a segno il primo scatto anche nel quarto set (4-6), rintuzzato dalla Consar che poi con un bel muro di Bartolucci passa in vantaggio (9-8). In questo frangente Bonitta si affida a Falardeau e Russo, Bovolenta al servizio porta i suoi a +3 (15-12). Orioli trova il tocco del +4 (17-13) e Bartolucci il poderoso muro del +5 (20-15), che la Consar poi traduce nel 2-2.

Orioli scatenato all’alba del tie-break ed è 2-0 Consar. Siena pareggia subito i conti ma la Consar riparte con un parziale di tre punti. Il muro di Falardeau fa esplodere il Pala de Andrè (7-3), a cui segue l’ace di Bartolucci ed è 8-3. Sembra fatta per la Consar che però non fa i conti con Tallone: è lui a tramutare in oro il finale arrembante degli ospiti mettendo a segno sette degli ultimi otto punti, che danno all’Emma Villas il successo.

Il commento di coach Bonitta “Questo match è stato un antipasto di quello che saranno i playoff, con la consapevolezza che diventerà importante fare una cosa rispetto ad un’altra, sbagliare meno, e gestire adrenalina e nervosismo. Mi fa piacere comunque vedere che la squadra ha lottato fino alla fine. E’ stata una partita molto difficile e di buona qualità, anche se sia noi che loro abbiamo commesso troppi errori, però bisogna riconoscere che Siena ha giocato complessivamente meglio rispetto a noi, anche se sull’8-3 per noi un pensierino alla vittoria l’avevamo fatto”.

Il tabellino

Ravenna-Siena 2-3 (22-25, 25-22, 18-25, 25-19, 12-15)

CONSAR RAVENNA: Mancini 3, Bovolenta 23, Bartolucci 10, Mengozzi 7, Orioli 15, Benavidez 3, Goi (lib.), Russo, Feri 2, Falardeau 3. Ne: Chiella (lib.), Arasomwan, Grottoli, Menichini. All: Bonitta.

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 2, Krauchuk 22, Copelli 10, Trillini 4, Pierotti 18, Tallone 20, Bonami (lib), Acuti 2. Ne: Coser (lib.), Milan, Gonzi, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All.: Graziosi.

ARBITRI: Turtù di Montegranaro e Toni di Terni.

NOTE: Durata set: 27’, 27’, 29’, 24’, 20’ tot. 127’. Ravenna (5 bv, 16 bs, 10 muri, 12 errori, 44% attacco, 60% ricezione, 28% perf.), Siena (5 bv, 24 bs, 6 muri, 12 errori, 50% attacco, 56% ricezione, 28% perf. Spettatori: 972. Mvp: Bonami.