Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 19 Agosto al 25 Agosto 2024

ARIETE

Dopo qualche giorno in affanno in particolare sul lavoro piano piano riprenderete quota, sarà un autunno importante per voi.

TORO

L’energia dedita al lavoro è leggermente in calo per voi, cercate di non farvi prendere dall’agitazione, ma godrete presto di novità intriganti dal punto di vista professionale con l’avvento della Luna nel segno.

GEMELLI

Il peggio per voi sembra ormai alle spalle dopo qualche giorno di grandi difficoltà e inconvenienti, la situazione è in miglioramento netto e servirà ancora un po’ di pazienza.

CANCRO

Vivrete degli incontri piacevoli dai quali possono avere origine progetti importanti, non si mette in discussione la passione anche se forse sul lavoro mancano le occasioni giuste.

LEONE

E’ il momento per ripartire è quello giusto, meglio stare attenti a evitare frizioni con i collaboratori, il cielo mette in risalto qualche piccola tensione sentimentale, tenete d’occhio la questione.

VERGINE

Il cielo sembra sorridere invece dal punto di vista dei sentimenti e dell’amore, qualche intoppo da risolvere sul lavoro, il mese si chiuderà comunque in modo positivo e si potrebbero spalancare orizzonti di convivenza nei prossimi mesi.

BILANCIA

Sono in arrivo delle nuove speranze per voi, il coraggio vi porterà fuori dalla luce, bilanciate la vostra indecisione che potrebbe non farvi prendere sempre la decisione migliore.

SCORPIONE

L’amore sarà messo alla prova, cercate di farvi scivolare di dosso le polemiche, non sono ancora al massimo della forma ma i prossimi giorni saranno comunque di relax e un po’ di leggerezza per voi.

SAGITTARIO

Entrate in una buona fase, cercate di non nascondere le emozioni perché è sempre bello lasciarsi un po’ andare, agosto sta per finire anche se non è stato un mese eccezionale e questo potrebbe farvi tirare un sospiro di sollievo

CAPRICORNO

Alcuni di voi pensano di fare dei passi in avanti e progettano una convivenza, fate però attenzione alle tensioni accumulate che potrebbero inasprire i rapporti.

ACQUARIO

Sono giorni di maggior stanchezza per voi, le polemiche vanno sedate sul nascere e anche la stanchezza si fa sentire, giornata agitata quella del sabato, aspetto nervoso della luna, impegno a lunga scadenza sul lavoro in arrivo.

PESCI

Vi mettete alla prova in amore, in mezzo ai sentimenti sembrate più sereni, preoccupatevi di fare ordine vista un po’ di disorganizzazione recente.