Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 4 al 10 dicembre 2023:

Ariete

Sembra che gli astri abbiano un quadretto piuttosto variopinto per te. Attenzione alle finanze: potrebbero esserci delle sfide inattese. Sul fronte lavoro, invece, mantieni il focus perché ci sono segnali di crescita. In amore? Potrebbe non essere tutto rose e fiori, ma niente paura! Ricorda solo di tenere a bada la tua energia, non vorrai esaurirti troppo presto.

Toro

Il cielo ha deciso di giocare con te ultimamente. La situazione sentimentale è un po’ sui generis, quindi prendila con filosofia. Sul lavoro potresti sentirti come se fossi in una corsa a ostacoli, ma non sei nuovo alle sfide, giusto? Le finanze… beh, tieni d’occhio le uscite! L’energia fluttua e la fortuna? Sarà meglio che non dipenda dalle lotterie.

Gemelli

Sentiti un po’ come sulle montagne russe, vero? Momenti di energia al top e poi bam, calma piatta. L’amore potrebbe prendere una piega interessante, tieniti pronto per qualche sorpresa. Sul lavoro? Non proprio il massimo ma nulla che non puoi gestire. Occhio alle finanze: niente spese folli questa volta! Spiritualmente parlando, potresti sentirti più connesso del solito.

Cancro

Ciao Cancro, sembra proprio che questo periodo sia un po’ come una giostre di alti e bassi. Diciamo che in amore le cose potrebbero scaldarsi, ma attento a non bruciarti. Sul lavoro? Beh, forse è il momento di fare un passettino indietro per poi saltare più in là. La fortuna ti fa l’occhiolino, ma non fidarti ciecamente della sua ammiccante proposta. Le finanze sono stabili, niente montagne russe qui. L’energia invece… diciamo solo che dovresti considerare qualche serata relax.

Leone

Sfide e opportunità si intrecciano nel tuo cammino. La fortuna potrebbe essere capricciosa, quindi meglio non affidarsi solo a quella. In amore le cose vanno un po’ al rallentatore, prenditi i tuoi spazi se serve. Sul lavoro ci sono vibrazioni di miglioramento, ma conta su te stesso per fare la differenza. Le finanze? Occhio ai dettagli! E l’energia? Potresti sentirti come se stessi correndo una maratona, quindi gestiscila bene.

Vergine

Sembra che l’universo abbia deciso di giocare un po’ con te ultimamente. Non è il massimo, ma neanche il fondo del barile. Sul lavoro potresti sentirti come se stessi camminando su gusci d’uovo, quindi attenzione a dove metti i piedi! In amore, beh… diciamo che non è proprio la tua settimana da Casanova. Le finanze sono un altalena: tieniti pronto per qualche sorpresina inaspettata. L’energia va e viene – cerca di cogliere al volo i momenti buoni!

Bilancia

Avete una bella energia dentro di voi, ma attenzione a non farvi travolgere dall’emotività nelle finanze o nel lavoro. L’amore? Potrebbe esserci qualche scossone, quindi tenetevi pronti. Fortuna… è un altalena! Ricordatevi di respirare profondamente e cercare il vostro centro spirituale per mantenervi in piedi.

Scorpione

Sembra che l’universo abbia un paio di jolly nascosti nel mazzo per te. L’amore potrebbe darti qualche grattacapo, quindi mantieni bassa la guardia e non prendere tutto troppo sul personale. Sul lavoro, le cose sono un po’ incerte: rimani flessibile e pronto ad adattarti. La fortuna è come il meteo in aprile, imprevedibile ma con qualche raggio di sole inaspettato. Le finanze? Potresti voler stringere la cinghia questo giro. E l’energia… beh sarà meglio che ti carichi a dovere!

Sagittario

Ogni tanto ti senti un po’ giù per la compatibilità con gli altri, a volte non scatta quella scintilla. Ma hey, sei tu il capitano di questa nave! In termini di finanze e carriera, potresti dover affrontare qualche sfida. La tua energia è fluttuante: prenditi cura di te stesso. L’amore? Beh, forse è meglio concentrarti su altre cose ora.

Capricorno

Non direi che tutto è rose e fiori, però ci sono alcune cose buone in arrivo. Sul lavoro potresti sentirti un po’ sotto pressione, ma la tua fortuna sembra non abbandonarti del tutto – tieniti pronto a cogliere le occasioni al volo. L’amore? Beh, diciamo che è un periodo di riflessione più che di azioni impulsive. Le finanze richiedono attenzione, niente spese folli! E cerca di mantenere alta l’energia con qualche nuova routine.

Acquario

Le stelle suggeriscono che ci sono alcune aree della tua vita dove potresti sentire di star facendo il salmone controcorrente. Non è tuttavia tutto grigio e nebbioso, c’è un po’ di sole dietro alle nuvole. La tua energia sembra essere come una lampadina a risparmio energetico, non brillante ma costante. E ricorda, la fortuna è imprevedibile, quindi non fare affidamento sulla Dea bendata per ora.

Pesci

Aspettati una fase un po’ incerta per quanto riguarda le finanze: tieni d’occhio i tuoi risparmi. L’amore? Potrebbe esserci qualche sfida da superare, ma niente che non puoi gestire con la tua solita sensibilità. A lavoro, potresti sentirti come se stessi nuotando controcorrente, ricorda di mantenere l’equilibrio e tutto andrà a posto. La tua energia oscilla, quindi ascolta il tuo corpo. E per la fortuna… beh, diciamo che è meglio non affidarsi troppo alla dea bendata in questo periodo.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2023”, Cairo Editore, novembre 2022)