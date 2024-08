Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 12 Agosto al 18 Agosto 2024

ARIETE

Grandi trasformazioni con il transito di Marte nel segno che stimola il bisogno di cambiamento, soprattutto in ambito lavorativo. Le relazioni interpersonali potrebbero subire una scossa, ma è necessario per un rinnovamento profondo. La tua capacità di affrontare le sfide con coraggio sarà messa alla prova, ma le stelle sono dalla tua parte

TORO

E’ un buon periodo per rafforzare i legami esistenti e per risolvere eventuali disaccordi. Sul fronte lavorativo, sarà importante mantenere un atteggiamento paziente: i risultati che cerchi arriveranno, ma solo con costanza e dedizione, focalizzati sulle relazioni soprattutto su quelle che ti danno sicurezza e benessere.

GEMELLI

Settimana cruciale per i nati del segno soprattutto dal punto vista creativo e di comunicazione. È un ottimo momento per avviare progetti creativi o per approfondire studi e conoscenze che ti appassionano. In amore, la sincerità sarà la chiave per risolvere eventuali incomprensioni.

CANCRO

Giorni all’insegna dell’introspezione e della guarigione interiore, la Luna ti porterà a scavare nelle tue emozioni più profonde, permettendoti di affrontare questioni irrisolte e di trovare la pace interiore. Nelle relazioni comunica apertamente i tuoi sentimenti.

LEONE

È il momento di allargare la tua cerchia sociale, di stringere nuove amicizie e di cogliere le opportunità che si presentano. L’oroscopo settimanale svela che in amore, il tuo fascino naturale sarà irresistibile, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per nuove relazioni o per rafforzare quelle esistenti.

VERGINE

Tutto sarà all’insegna della pianificazione. Mercurio nel tuo segno ti spingerà a mettere ordine nella tua vita, sia a livello personale che professionale, questo è il momento ideale per fare progetti a lungo termine. In amore è sempre importante la chiarezza.

BILANCIA

Venere ti spingerà a cercare l’equilibrio in tutte le aree della tua vita. È un buon momento per fare un bilancio delle tue relazioni e per lavorare sulla tua crescita personale. Sul lavoro, la diplomazia sarà la tua migliore alleata, aiutandoti a risolvere situazioni complesse con grazia e intelligenza.

SCORPIONE

Plutone, il pianeta della metamorfosi, ti spingerà a lasciar andare ciò che non serve più. In amore, questa settimana potrebbe portare a rivelazioni sorprendenti che trasformeranno il tuo modo di vedere le relazioni. Sul lavoro, sarà importante mantenere la concentrazione e non lasciarsi distrarre da questioni superficiali.

SAGITTARIO

Giove ti incoraggia a esplorare nuovi orizzonti e a non avere paura di uscire dalla tua zona di comfort. Che si tratti di un viaggio fisico o di una nuova esperienza mentale, questo è il momento di arricchire la tua vita con nuove scoperte. In amore, la tua natura avventurosa potrebbe portare a incontri stimolanti e inaspettati.

CAPRICORNO

Saturno rafforzerà la tua determinazione a raggiungere i tuoi obiettivi, rendendo questo periodo ideale per fare progressi significativi sul lavoro. È un buon momento per prendere decisioni importanti e per pianificare il futuro con precisione. In amore, potrebbe essere necessario fare un passo indietro e riflettere.

ACQUARIO

Il pianeta del cambiamento, ti spingerà a rompere con le convenzioni e a cercare modi nuovi e creativi di esprimerti. In amore, la tua indipendenza sarà un punto di forza, ma assicurati di non trascurare le esigenze del partner.

PESCI

Nettuno, il tuo pianeta dominante, ti guiderà verso una comprensione più profonda di te stesso e degli altri. Sarà un momento ideale per dedicarti a pratiche spirituali o artistiche che nutrono la tua anima. In amore, la tua capacità di empatia ti permetterà di connetterti profondamente con il partner, creando un legame ancora più forte.