Scontro tra due auto nel primo pomeriggio sulla via Marabina all’altezza intersezione Rotonda Antico Candiano, da un prima ricostruzione la conducente di autovettura Jeep Kompass percorreva Via Marabina verso Ravenna; giunta all’intersezione con la Rotonda Antico Candiano ometteva la precedenza ad un’autovettura Opel Crossland che transitava all’interno della rotonda citata. A seguito dell’urto la Jeep Kompass proseguiva la marcia, e, dopo essersi ribaltata, terminava la marcia in assetto regolare nel fossato mentre l’autovettura Opel Crossland terminava la marcia all’interno della Rotonda. La conducente della Jeep verosimilmente non indossava le cinture di sicurezza e veniva trasportata all’Ospedale Bufalini in elimedica in Codice 2 mentre la conducente della Opel veniva trasportata da ambulanza al Pronto Soccorso di Ravenna in Codice 1.bSul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale per i rilievi.