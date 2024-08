Nonostante il periodo vacanziero,l’attività della scuderia faentina Team Top Driver non si ferma, infatti passata la settimana di Ferragosto,sono tanti gli impegni che attendono la compagine romagnola nella seconda parte dell’estate; andando per ordine, il 24/25 agosto il Top Driver sarà presente con un proprio stand, dove saranno esposte la propria Porsche 911 e il mitico Ford Mustang,all’Autodromo di Imola in occasione dell’Historic Minardi Day, il tutto per promozionare i propri corsi di guida sicura e sportiva;

sabato 31 agosto l’equipaggio Ricci Lucchi-”Viola”, Fiat 124 Spider, parteciperà al Giro dei Castelli di San Marino, valido per il Trofeo della Romagna;

l’8 di settembre,Ruggero Ravaglioli, con la Porsche sarà al via, all’Autodromo di Vallelunga, di una prova del Gtc Challenge; sabato 14 settembre si torna alla regolarità del Trofeo della Romagna, con il Raduno Ruote nella Storia,organizzato dall’Aci di Forlì/Cesena, con Villa-Pasi su Jeep Renegade e nuovamente Ricci Lucchi-”Viola”, mentre il giorno seguente, il 15 settembre,l’appuntamento sarà con lo Slalom di Galeata, Coppa Romagna Slalom, organizzato da Brm e Racing Team Le Fonti, con vari piloti fra cui Marco Sangiorgi su Suzuki Vitara; infine domenica 22 settembre, il Team Top Driver, in collaborazione con il Racing Team Le Fonti, coordinerà il passaggio in Piazza del Popolo di Faenza del Gran Premio