Festa di ferragosto al Pancotto. Il Circolo Endas IX Febbraio, in collaborazione con l’Osteria del Pancotto presenta mercoledì 14 agosto The Manifesto in concerto e a seguire dj set per festeggiare un Ferragosto nella brezza della campagna ravennate. Apertura cortile alle 18.30 con il baretto sui campi, cucina con piatti d’asporto da gustare nel giardino accompagnati dalle selezioni musicali a cura di Stefano Toma e Lospado e dal live della band ravennate. E per concludere la focaccia di mezzanotte, preparata dallo chef dell’osteria.

The Manifesto sono un trio di Ravenna nato nel 2018 per opera di Massimiliano Gardini (ex Yesterday Will Be Great, ex Kisses From Mars) alla chitarra e voce, Michele Morandi (ex Brazil) al basso e voce, e Igor Orizzonte alla batteria. Nel 2019 pubblicano l’album d’esordio ‘Maximilien’ per Blooms Recordings. Il loro nuovo album ‘Season of Miranda’ (Autoproduzione) è uscito nell’autunno 2023.

Durante la serata disponibili i piatti d’asporto, una selezione di tradizionali primi e proposte dell’osteria.

Per informazioni: 392.0185087

Tessera Endas necessaria