Una nuova illuminazione a led verrà installata presso lo stadio comunale “Secondo Ricci” di Bagnacavallo.

L’Amministrazione ha infatti affidato al Consorzio Ceir di Ravenna le opere per la sostituzione dei corpi illuminanti delle torri faro del campo da calcio, attualmente composte da lampade a scarica, con nuove luci a led che consentiranno una migliore illuminazione e un cospicuo risparmio economico per l’associazione sportiva Bagnacavallo Calcio, che gestisce la struttura.

I lavori, che prenderanno il via nelle prossime settimane, hanno un costo complessivo di 90mila euro, interamente coperti da risorse comunali.

«Occuparsi dello sport – spiega l’assessore allo Sport e Lavori Pubblici Francesco Ravagli – significa anche avere cura degli spazi dove è possibile praticarlo e questo investimento va esattamente in questa direzione. Le opere in programma ci permetteranno di avere un impianto più efficiente e che guarda alla sostenibilità ambientale: questo significa non soltanto meno inquinamento, ma soprattutto meno costi per le utenze che l’associazione Bagnacavallo Calcio sostiene per far allenare e giocare i ragazzi del nostro territorio. Costi che negli ultimi anni sono lievitati a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia.»