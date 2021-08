Più di cento equipaggi hanno preso parte al Mondiale RS Feva, disputato a Travemunde e conclusosi nei giorni passati al termine di una settimana segnata dall’instabilità meteo, che ha ritardato lo svolgimento del programma ufficiale, obbligando il Comitato di Regata a far svolgere le qualificazioni in una sola giornata, seguite da quattro prove di finale.

A rappresentare il Circolo Velico Ravennate, che da diverse stagioni sta puntando su questo doppio giovanile di riferimento, il coach Giovanni Stella ha chiamato Riccardo e Anna Cecchetto. Già nel corso delle fase iniziali si sono distinti, vincendo una prova di qualificazione dopo aver a lungo comandato una delle regate annullate nel corso delle prime, travagliate, giornate.

Entrati in flotta Gold come settima forza della classifica, Riccardo e Anna Cecchetto, in Germania da aggregati al gruppo del Club Nautico del Savio i cui atleti hanno condiviso il percorso di allenamento con quelli del Circolo Velico Ravennate, hanno dapprima faticato per poi far valere la loro propensione per il vento forte. Un cambio di passo valso un miglioramento del ranking e la conseguente conquista di un brillante quinto posto assoluto dietro ai neo campioni iridati francesi Lisandru Bunel e Thomas Kuntze.

Nel raggruppamento Family, che premia gli equipaggi composti da parenti stretti, i Cecchetto si sono piazzati secondi, anticipati di un solo punto dai russi Vladislav e Roman Ivanovskii, finiti quarti overall.

Soddisfazione per le performance del binomio del Circolo Velico Ravennate è stata espressa da Carlo Mazzini, Responsabile per l’Attività Giovanile: “Riccardo e Anna hanno dato nuova dimostrazione di quale sia il loro valore: certo, mancare il titolo Mondiale Family per un solo punto e il podio assoluto per qualche lunghezza lascia l’amaro in bocca, ma i ragazzi devono essere felici del risultato e guardare con rinnovate motivazioni al Campionato Italiano di settembre”.