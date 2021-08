Alle 7 di questa mattina all’incrocio via Dismano con SS16 scontro tra due Nissan, un pulmino e un Qashqai a causa di un passaggio con semaforo rosso, ad avere la peggio il conducente del pulmino, un pesarese che è stato trasportato dai sanitari del 118 al Bufalini di Cesena in codice 2.

Sul posto oltre il 118 con due ambulanze e la medicalizzata, Vigili del fuoco e la Polizia Locale per i rilievi e per la gestione del sostenuto traffico nonostante l’ora avendo chiuso la corsia nord per i soccorsi.