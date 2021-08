Secondo incidente in poche ore in via Dismano. Alle 9.20, un ciclista di cui non sono note le generalità è stato investito poco prima dello stradino di accesso al radar nelle vicinanze dell’aeroporto La Spreta. Il ciclista nel violento impatto è stato travolto è trascinato per parecchi metri da una Panda condotta da un anziano. L’uomo è stato trasferito in elicottero in condizioni gravissime al Bufalini di Cesena. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico dalla Polizia Locale.