L’Ente Parco Delta del Po predisponga un piano di abbattimento diretto (ovvero attraverso l’eradicazione) per ridurre il numero delle nutrie.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Andrea Liverani (Lega), il cui atto ispettivo prende le mosse dalla presentazione pubblica del piano contenimento nutrie nell’area Punta Alberete-Valle Mandriole, nel ravennate, avvenuta lo scorso 25 settembre durante un convegno.

Liverani sottolinea alcune criticità del progetto illustrato dal direttore del Parco e chiede interventi più decisi contro i roditori che minano gli argini dei fiumi.

Da l’interrogazione alla Giunta per sapere”se non ritenga necessario a priori un censimento delle nutrie antecedente l’intervento previsto, in base al quale decidere l’azione più radicale per la specie nutria e se sia intenzione dell’Ente Parco prendere in considerazione un piano di abbattimenti con l’ausilio di mezzi e persone che intervengano tempestivamente per sfruttare situazioni meteo favorevoli (gelo e nevicate)”