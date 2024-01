“Dal giorno della sua presentazione ad oggi Area Liberale, a Lugo, è riuscita a catalizzare l’interesse e la partecipazione di molti cittadini dalle più diverse sensibilità, civici, laici, cattolici, che hanno in animo di contribuire ad un reale cambiamento.

La costituzione del direttivo lughese rappresenta un ulteriore passo verso l’obbiettivo che ci proponiamo di raggiungere, ovvero la costruzione di una casa comune per gli elettori moderati lughesi che non si riconoscono nel sistema dei partiti e che credono indispensabile una alternativa al sistema di potere che senza soluzione di continuità da più di 70 anni governa il nostro territorio” così, in una nota stampa, il nuovo direttivo di Area Liberale appena formatosi.

Area Liberale è un movimento nato a Faenza dalla volontà degli allora consiglieri comunali Gabriele Padovani e Giorgia Maiardi, usciti dalla Lega, ma desiderosi di continuare il loro impegno politico. Poco dopo la formazione della nuova formazione politica a Faenza, nacque un gruppo di riferimento anche a Lugo. Liberalismo e civismo pragmatico i due “ingredienti” che, secondo i fondatori, hanno permesso la nascita di Area Liberale, “con fine ultimo la tutela dei diritti del cittadino nelle sue vesti di contribuente ed utente. Vogliamo che la nostra comunità, i quartieri e le frazioni, siano i contesti ideali in cui singoli individui e famiglie possano realizzare i propri progetti di vita, sostenuti ed agevolati dall’azione amministrativa del Comune”.

In vista delle prossime elezioni amministrative a Lugo, Area Liberale ha iniziato un percorso di confronto con i cittadini e le realtà associative. A breve verrà presentato un programma elettorale dettagliato incentrato su alcune tematiche definite prioritarie:

• partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e decentramento amministrativo;

• messa in sicurezza e manutenzione del territorio e delle infrastrutture presenti sul territorio comunale;

• innovazione sociale;

• sicurezza e legalità;

• tutela ed efficientamento di servizi fondamentali quali scuola e sanità ed un welfare di comunità diffuso ed aperto alla sussidiarietà, a misura delle fasce più deboli della comunità.

“Sulla base di questi obiettivi siamo aperti alla collaborazione delle persone che, come noi, desiderano lavorare per una Lugo più ricca, accogliente e libera

Pur essendo una realtà autonoma vediamo nei partiti che costituiscono il centro destra i nostri interlocutori naturali, ed auspichiamo che a breve si possa indicare alla comunità lughese un candidato a sindaco ed un progetto di governo della città condiviso”.

Area Liberale correrà alle prossime elezioni a fianco quindi di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e le altre formazioni che formeranno la coalizione di centro-destra. L’obiettivo della formazione civica è di entrare in consiglio comunale con due consiglieri.

Il direttivo lughese è quindi formato da:

Gabriele Padovani, presidente;

Giulio Drei, coordinatore della sezione lughese e futuro capolista alle elezioni amministrative;

Alberto Scardovi, tesoriere;

Davide Aleotti, referente per la stesura del programma;

Paola Fabbri, referente per la comunicazione;

Jacopo Ronchi, referente per le politiche giovanili;

Mirko Mariani, per manutenzione e sicurezza del territorio;

Simone Carmanzi, rapporti con l’associazionismo e il volontariato.