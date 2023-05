“Dopo aver espresso pieno sostegno alla giunta dell’URF ci aspettavamo un segno di apertura e dialogo: da questo disastro incalcolabile ne possiamo uscire solo tutti insieme”

Mirko De Carli, Consigliere comunale a Riolo Terme e Consigliere nazionale de Il Popolo della Famiglia, si esprime nel merito dei fatti drammatici dell’alluvione che ha colpito il comprensorio faentino: “La conferenza stampa odierna del sindaco Isola non affronta le questioni chiave del momento: bene gestire l’emergenza ma perché non convocare un tavolo permanente con tutte le opposizioni dell’URF e non dire una parola chiara sulle responsabilità politiche a monte di questa drammatica emergenza? La natura fa il suo corso ma il Partito Democratico che amministra da decenni questo territorio non può non dire una parola chiara sull’impreparazione ed inadeguatezza del territorio davanti a rischi di emergenze di questo genere” dichiara De Carli.

“Parlando nello specifico vogliamo entrare nel merito della ciclovia del Senio? È stata inaugurata da Bonaccini il 22 aprile e la notte tra il 2 e 3 maggio l’esondazione la trancia e ne interrompe il tracciato. Forse che la natura si sia ribellata? Probabilmente la pista ha inciso sulla parte sommitale dell’argine abbassandola e generando, anche a causa del lavoro dei mezzi pesanti, il cedimento dello stesso alla prima occasione di emergenza. Inoltre la pioggia sul ghiaino penetra in maggiore quantità a causa della porosità del terreno che costituisce il corpo dello sbarramento, rendendolo meno resistente a causa dell’alleggerimento del peso dovuto dalla sottospinta idraulica del terreno saturo di acqua. La pista, realizzata senza le precauzioni idonee, ha reso fragile il progetto alla resistenza agli eventi critici. Davanti a tutto questo il Pd è pronto a prendersi le sue responsabilità?” conclude De Carli.