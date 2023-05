Parte la solidarietà romagnola dopo queste ore difficili per tutta la provincia, ma soprattutto per il territorio faentino.

Francesco Vitucci, titolare dello Chalet dello Sport di piazzale Pancrazi scrive in una nota: “Per le famiglie che si trovano a Faenza e sono state evacuate dalle loro case e oggi si ritrovano senza nulla, potete passare dal mio ristorante per un piatto caldo, soprattutto per chi ha bambini, siete miei ospiti”, annuncia il titolare Francesco Vitucci.

Anche i ragazzi dell’Osteria Osteria Bisinì dla Sghisa, di via Cavour annunciano la loro disponibiliyà: “L’emergenza ci ha colpito direttamente andando a danneggiare una nostra cara amica, che purtroppo è rimasta fuori casa – spiegano i titolari del locale – Le abbiamo detto che stasera poteva venire senza problemi a mangiare un piatto da noi. Abbiamo pensato però che questa emergenza non ha colpito solo lei. Quindi abbiamo deciso: chiunque sia stato sfollato o gravemente danneggiato, questa sera troverà offerto da noi un piatto caldo. E un sorriso!”.

La stessa disponibilità annunciata anche dalla pizzeria PizzaCasa del Borgo che scrive sui social: “Per tutti coloro che in questo momento di disagio hanno dovuto lasciare la propria abitazione e si trovano in difficoltà, PizzaCasa del Borgo mette a disposizione una margherita calda, che non si nega mai a nessuno”.

Anche i il Rione Rosso disponibile per offrire un pasto caldo a chi si trova in difficolta: “Questa sera al Rione Rosso sarà possibile per tutti i cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza alluvione consumare un pasto caldo offerto. Per poterci organizzare al meglio chiediamo a chi fosse interessato di contattarci al 3492565033 in modo da permettere ai nostri volontari di attivarsi”.