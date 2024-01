Continua la marcia di avvicinamento alla 100 Km del Passatore per molti ultramaratoneti. Dopo essersi sfidati alla Quattro maratone in quattro giorni a Forte dei Marmi, il faentino Alessio Grillini e il romano Giorgio Calcaterra, leggenda della Firenze-Faenza, si sono ritrovati di nuovo in gara uno contro l’altro a Roma, all’Ecomaratona della Capitale, gara ideata dal Club Supermarathon per rinverdire i fasti della maratona romana.

L’EcoMaratona si è tenuta su un percorso di 42,4 Km, disegnato nel Parco Naturale Decima Malafede. La gara era valida per il 13° Grand Prix IUTA 2024 di UltraTrail e Campionato Italiano IUTA 2024 di Ecomaratona.

Vincitore è stato Alberico Di Cecco, abruzzese, portacolori della Vini Fantini, che ha tagliato il traguardo in 2h46’06”. Alberico Di Cecco è un nome importante nel podismo italiano: nono alle Olimpiadi di Atene 2004, vincitore della Maratona di Roma nel 2005, in Nazionale dal 1989 al 2014.

Distaccato di 50”, si è classificato secondo Alessio Grillini, per Liferunner, al termine di un testa a testa che ha a lungo movimentato la competizione. Terzo posto per Giorgio Calcaterra in 3h02’35”.

Con il secondo posto a Roma, Alessio Grillini si è laureato quindi anche vicecampione italiano di ecomaratona e Campione Italiano per l’Associazione Italiana Ultramaratona e Trail.