Un medagliere ricco per il Centro Sport Terapia Judo Ravenna che al Trofeo Bizantino Città di Ravenna, gara di nuoto pinnato, disputata a Ravenna lo corso weekend.

La società’ ravennate si è messa in luce nella categoria disabili, inserita per il QUARTO anno nella manifestazione, portando Vicari Daniele (classe 1963), Sara Lazzari (classe 2003), Matteo Laghi (classe 2004), Bondi Falvia (classe 1992), Caselli Sofia (classe 2004) , Padovan Davide (classe 1997), Penazzi Emanuele (classe 2000), Altomare Raffa ( classe 1978) raggiungendo il gradino piu’ alto del podio nei 50 metri.

La società e’ formata da una sessantina di ragazzi ma solo una decina è stato in grado di cementarsi in una gara nella vasca da 50 mt. I compagni, accompagnati dagli educatori, hanno invaso la tribuna partecipando ad un super tifo. Alla fine e’ stata una festa per tutti, sia per i medagliati che i tifosi.

L’associazione sportiva Centro Sport Terapia Judo Ravenna, allenata dal tecnico Federale Silvia Pagliai, da anni impegnata nel nuoto solo da alcuni anni ha inserito il nuoto pinnato potendo cosi’ partecipare al Trofeo.